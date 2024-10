Milano, senzatetto trovato senza vita nella sua baracca vicino al fiume Lambro

Giallo in viale Forlanini a Milano: questa mattina è stato trovato il corpo senza vita di un 54enne, all'altezza del Lambro. L'uomo era un senzatetto rumeno che aveva trovato rifugio in un'area di periferia della città, lungo il viale che porta all'aeroporto di Linate. Trovato morto in una baracca, sembra che fosse malato da qualche tempo. Come riferisce il quotidiano Il Giorno, sono accorsi i mezzi di soccorso, tra cui gli operatori del 118, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato; ma è stato solo possibile constatare il decesso.