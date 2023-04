Milano, urtano un passeggino e parte la rissa con venti tifosi dell'Inter

Milano, urtano un passeggino e parte l'aggressione dei tifosi dell'Inter

Un urto fortuito di un passeggino ed in pub di Milano scatta l'aggressione: i fatti si sono svolti nella notte di sabato in via Procaccini, zona corso Sempione. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, una ventina di tifosi dell'Inter, che forse non avevano ancora smaltito l'arrabbiatura per la sconfitta casalinga con la Fiorentina, sono venuti alle mani con alcuni turisti che stavano festeggiando il compleanno. A causa a quanto pare dell'urto accidentale di un passeggino. La situazione è degenerata ed alla fine un 25enne inglese ed un 31enne irlandese sono stati trasportati all'ospedale Fatebenefratelli per le contusioni riportate. Gli aggressori sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo della Polizia.