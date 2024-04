Milano, Valditara: "Le funzioni della scuola sono due: libertà e lavoro"

Il Grafica Day 2024 all'interno della riforma "si inserisce perfettamente, tant'e' vero che io ritengo che le funzioni della scuola siano due: liberta' e lavoro. Liberta' a offrire quegli strumenti culturali per essere indipendenti, cittadini maturi, responsabili" e "lavoro perche' il compito della scuola e' quello di fornire quelle opportunita', quella formazione adeguata a trovare un lavoro che sappia valorizzare i propri talenti". L'ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un punto stampa all'Auditorium Don Bosco dell'Istituto Salesiano Sant'Ambrogio di Milano.

Scuola, Valditara: le scuole dei salesiani sono sempre molto apprezzate

"Il metodo dei Salesiani e' un metodo vincente, devo dire che ovunque vada all'estero, sono stato anche i giorni scorsi in Tunisia, le scuole dei Salesiani sono molto apprezzate, mi fa molto piacere che la riforma del 4 piu' 2 sia stata accolta persino al Cairo dalla scuola dei Salesiani" e quindi "c'e' una notevole consonanza dal punto di vista valoriale" e "dal punto di vista anche della concezione di scuola".









Scuola, Valditara: la scuola del merito è la scuola costituzionale

"La scuola del merito - ha proseguuito il Ministro dell'Istruzione e del Merito - è la scuola costituzionale, quella che mette al centro la persona e il meglio che può fare e dare. Ognuno di noi ha in sé quell'olio che aspetta solo il fuoco per accendersi. La scuola dei talenti ha questo compito, deve essere quel fuoco capace di valorizzare ogni tipo di talento. Sono convinto della pluralità delle intelligenze, che hanno tutte pari dignità e devono essere valorizzate. La scuola dei talenti è il luogo in cui farlo. Sulla base della libertà, della cultura del lavoro e del rispetto: i tre pilastri della scuola costituzionale che deve essere in grado di dare opportunità concrete a tutti, senza distinzioni alcune".