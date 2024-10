Milano, vandalo devasta bus in Piazza Argentina: vetri in frantumi sulla linea NM1. VIDEO

Vetri completamente in frantumi. E' quello che resta delle finestre dell'autobus della linea NM1, distrutte da un atto di vandalismo avvenuto nella notte in Piazza Argentina, a Milano. Un passeggero, apparentemente fuori controllo, ha sfogato la sua rabbia sul mezzo pubblico, riducendo i vetri del veicolo in mille pezzi. La segnalazione, giunta ad Affaritaliani, è stata accompagnata da un video in cui si commenta ironicamente il gesto incivile: "Tutto questo solo per la sicurezza, faceva troppo caldo e hanno creato la versione estiva spaccando tutti i vetri del convoglio".