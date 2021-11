Milano, velivolo precipitato: nella scatola nera nessun dato sull'incidente

Aereo precipitato: nella scatola nera non ci sono dati del giorno dello schianto

"L'approfondita ed estesa analisi effettuata dall'Ansv" dei dati estrapolati dal Lightweight data recorder (Ldr) recuperato dal relitto del Pilatus Pc-12, l'aereo da turismo precipitato il 3 ottobre a Milano con a bordo otto persone, tutte morte, "ha evidenziato la indisponibilita' di dati di volo o registrazioni riferibili al volo conclusosi con l'incidente". Lo comunica in una nota l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo precisando che "nessuno dei file presenti" nella 'scatola nera' "e' infatti compatibile" con l'incidente e che "quelli presenti sono sostanzialmente riconducibili a periodi durante i quali il velivolo era in manutenzione in Svizzera".

L'inchiesta di sicurezza per prevenire ulteriori incidenti dell'agenzia ora si concentrera' sugli "aspetti relativi alla formazione ed esperienza aeronautica del pilota", il magnate romeno Dan Petrescu "con particolare riferimento all'esperienza sul tipo di aeromobile in questione". "Saranno altresi' analizzate le condizioni meteorologiche esistenti al momento dell'incidente, per valutare se le stesse possano aver costituito un fattore contributivo all'accadimento dell'incidente", si legge ancora nella nota.