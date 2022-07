Milano: vende un Rolex da 26mila euro ma viene pagato con banconote false

Un Rolex Master II in accaio e oro rosa pagato 26mila euro. Non ci sarebbe nulla di sorprendente, non fosse che il venditore ha poco dopo scoperto di essere stato pagato con banconote false. E' accaduto a Milano, all'interno di una sala di uno studio legale nel quartiere Città Studi nel pomeriggio di lunedì 4 luglio. A essere truffato, un 44enne italiano. L'acquirente sarebbe un uomo dell'est Europa con il quale il primo contatto era avvenuto via internet. Il venditore si è accorto della truffa in stazione Garibaldi e si è precipitato nello studio legale. Ma era ormai troppo tardi: il truffatore si era dileguato e la stanza utilizzata era stata presa in affitto. L'unico modo per individuarlo è tramite le indagini avviate dalla Polizia.