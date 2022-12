Milano, vendeva sigari cubani sul Milomat in piazza Duomo: denunciato

Il Nucleo Duomo della Polizia locale ha sequestrato 2 chili di sigari cubani venduti abusivamente da un uomo che, come ‘negozio’, utilizzava il Milomat posto all’angolo tra piazza Duomo e via San Raffaele. È accaduto ieri pomeriggio. L'uomo di nazionalità cubana, proponeva ai passanti l’acquisto di cinque scatole di legno di sigari cohiba privi dei sigilli di legge. Gli agenti della Polizia locale gli hanno comminato una sanzione amministrativa di 3.200 euro, pari a 1,67 euro per ogni grammo di tabacco venduto in violazione alle norme sul monopolio di Stato.