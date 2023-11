Milano, ventenne pestato in questura: 8 poliziotti indagati

Accuse pesanti se dovessero essere confermate per sette poliziotti indagati per violenza privata, aggravata "dall’abuso dei poteri" e dalla "violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione". Stando a quanto riporta il Quotidiano Nazionale anche un ottavo agente, una donna, è indagato invece per aver assistito alla scena e non aver sporto denuncia "all’autorità giudiziaria o ai suoi superiori".



Milano, una telecamera ha riupreso la scena in Questura

Del fatto, avvenuto lo scorso 5 ottobre, si sta occupando la Procura di Milano. In visione c'è un filmato realizzato dalla telecamera puntata su uno dei corridoi dell’Ufficio immigrazione di via Montebello, che riprenderebbe - sempre secondo quanto riporta il Quodiaino Nazionale - una parte della scena. Si vede uno straniero, un ragazzo tunisino di 20 anni, discutere animatamente con un gruppo di poliziotti prima che la situazioni degenerasse. Secondo le ricostruzioni della Procura, il giovane sarebbe stato "colpito con calci e pugni all’addome e al torace" da alcuni degli agenti.