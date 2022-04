Milano verso il 25 Aprile, l'Anpi: "No alle bandiere della Nato"

“Ritenevamo corretto portare le bandiere della Nato al corteo del 25 aprile, a Milano, per riconoscere il gesto e il comportamento commovente della Nato di mandare armi agli ucraini per permettere loro di difendersi dall’invasione russa”. Così Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano, spiega a Mianews la volontà manifestata nei giorni scorsi di portare anche le bandiere della Nato alla manifestazione per la Liberazione e dopo che il presidente di Anpi nazionale ha definito venerdì 15 aprile "inappropriata" la presenza di bandiere dell'Alleanza Atlantica.

La Brigata ebraica: "Rinunciamo per evitare tensioni"

“La nostra proposta era di sfilare con le bandiere della Nato e soprattutto dell’Ucraina. Visto che il presidente dell’Anpi Milano, Roberto Cenati, ci ha chiesto di non portare le bandiere della Nato per evitare motivi di tensione, abbiamo accettato di rinunciare”, ha proseguito. “Riteniamo che quello che sta succedendo da 50 giorni, ovvero un atto di aggressione da parte di Putin che sta distruggendo e stuprando l’Ucraina, sia un crimine di guerra. Di fronte a questo non dobbiamo voltarci dall’altra parte, ma è opportuno intervenire”, ha precisato Romano.

Nel difendere la propria idea dalle polemiche degli scorsi giorni, Romano ha aggiunto che “a chi come il presidente dell’Anpi nazionale Pagliarulo dice che bisogna trattare e non intervenire, mi dispiace ma quello equivale a voltarsi dall’altra parte. Noi non lo accettiamo”.

Noja: "25 Aprile, le bandiere Nato non sarebbero in contraddizione"

"Il 25 Aprile no bandiere della Nato, dicono dall'ANPI, per impedire incidenti o provocazioni. Mi sfugge a quali provocazioni si riferiscano, posto che l’Italia fa parte della Nato dal '49. Quale sarebbe la contraddizione tra quella appartenenza e la celebrazione del 25 Aprile?" Lo scrive sui social Lisa Noja, consigliera comunale e parlamentare di Italia Viva commentando le dichiarazioni di Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d’Italia .

De Chirico (FI): "Sfilerò al fianco della Brigata ebraica il 25 Aprile"

"Al corteo del XXV aprile, come già fatto in passato, sfilerò al fianco della Brigata Ebraica e chiederò agli esponenti del mio partito di farlo insieme a me. Ritengo che quest'anno il significato della manifestazione sia ancora più importante visto quello che sta accadendo alle porte dell'Europa. La proposta di Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano, di sfilare con le bandiere della NATO mi trova assolutamente d'accordo e schierarsi al fianco dell'Alleanza Atlantica oggi è ancora più doveroso per ricordare a qualche smemorato le motivazioni per cui questa organizzazione tra Paesi liberi e sovrani dell'Europa e del Nord America nacque". Lo dichiara Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale.

