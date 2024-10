Milano, Sala: "Il centrodestra scelga bene il candidato sindaco. E il centrosinistra guardi fuori dalla politica"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, esprime la sua speranza che il centrodestra compia una scelta saggia per il candidato alle prossime elezioni comunali del 2027. Durante un evento celebrativo per i 50 anni di Coima, Sala ha sottolineato che "la competizione è sempre sana", evidenziando il vantaggio del centrodestra nel mantenere una certa coesione. Tuttavia, non mancano le divisioni interne tra i vari partiti, che complicano il processo decisionale. "Storicamente la Lega ha avuto la precedenza nella scelta del candidato, ma ora Fratelli d'Italia guadagna terreno, mentre Forza Italia considera Milano come un suo bastione", ha affermato Sala, lasciando intendere che la corsa per il candidato sarà interessante.

Sala al centrosinistra: "È presto per parlare di candidature"

Rivolgendosi al centrosinistra, il sindaco ha esortato a non affrettare le discussioni sulla candidatura, ritenendole premature in questo momento. Sala ha suggerito di esplorare la possibilità di candidati esterni ai partiti politici, persone con competenze e voglia di contribuire al futuro di Milano. "Se non ci sono candidati autorevoli, sarà necessario tornare alle tradizionali primarie. Ma prima di questo, è fondamentale capire se ci sono disponibilità significative pronte a mettersi in gioco", ha concluso.

Sala: "Mario Calabresi sindaco? Può riscuotere interesse"

"Penso che Mario Calabresi (giornalista, ex direttore de La Repubblica) sia una delle persone di livello che possono iniziare a riscuotere interesse". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia inaugurale della Milano Digital Week a proposito della sua successione a Palazzo Marino rispondendo a chi gli chiedeva se un nome per il centrosinistra vada cercato nella società civile, come ad esempio Mario Calabresi. Per il sindaco "è necessario fare questa verifica: se ci sono alternative della cosiddetta società civile poi ci si può organizzare sul metodo di selezione e possono essere primarie oppure no" ha concluso.

"Anci, non sono in partita ma mi batterò perchè sia un sindaco del nord"

"E' importante" che la presidenza dell'Anci "venga data a un sindaco del Nord, e io mi batterò per questo", ha detto Sala. "Io non sono in partita per due motivi precisi il primo è che l'impegno su Milano è molto gravoso, il secondo è che sul mio nome c'è comunque un veto del centrodestra e lo capisco anche perché posso dare più fastidio di tanti altri", ha ribadito Sala. "Detto ciò, è importante che il Nord prenda posizione e si schieri, anche per un'alternanza, l'ultimo è stato del Sud. I nomi ci sono, ne ho fatti anche io all’Assemblea del Pd, sono convinto che il rilancio del Paese parta dal Nord", ha aggiunto. L'accordo sul sindaco di Napoli Manfredi? "Io non lo so, è quello che dicono i giornali, probabilmente è vero", ha concluso.