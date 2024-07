Milano: verso nuove regole della mobilità con 100 vie a 30 km/h e Ztl

Tempo di cambiamenti per la mobilità cittadina di Milano. Come già raccontato da Affaritaliani.it Milano, sono infatti in arrivo nuove regole per favorire la sicurezza stradale e la vivibilità nel capoluogo lombardo, verso una mobilità più sostenibile. Tra queste, la misura più discussa è l'introduzione di una zona a traffico limitato (Ztl) nel celebre Quadrilatero della Moda. Inoltre, sono in programma l'istituzione di 100 vie con il limite di velocità a 30 km/h, soprattutto davanti alle scuole, l'introduzione di nuove aree a sosta a pagamento e la creazione di ulteriori zone pedonali.

La Ztl del Quadrilatero della Moda

La nuova Ztl nel Quadrilatero della Moda sarà attiva tutti i giorni, 24 ore su 24. Questa area comprende le strade tra via Manzoni, via Senato, via San Damiano, corso Monforte e via Cino del Duca, insieme alle strade limitrofe già coperte dalla Ztl di corso Europa e dall'area pedonale che include piazza San Babila, corso Vittorio Emanuele e piazza Duomo. Per agevolare la transizione, il Comune permetterà ai veicoli di transitare nella Ztl per 15 minuti, con deroghe specifiche per residenti, domiciliati e veicoli legati ad eventi di moda.

100 strade a 30 km/h per migliorare la sicurezza davanti alle scuole

Per migliorare la sicurezza stradale, il Comune di Milano ha avviato l'introduzione di 100 strade con limite di velocità a 30 km/h, in particolare nelle vicinanze delle scuole. Finora, 41 strade sono già state adeguate, tra cui via Camillo Sbarbaro, via Crimea e via Parenzo. L'obiettivo è completare tutte le 100 strade entro l'inizio del nuovo anno scolastico, riducendo così i rischi per i bambini durante i loro spostamenti.

Nuove aree a sosta a pagamento

Un'altra novità riguarda l'introduzione di strisce blu in diverse zone che precedentemente non prevedevano il parcheggio a pagamento. Questi cambiamenti includono via Agilulfo, via Nicola Palmieri, ai Bastioni di Porta Volta e in piazza Edison, tra gli altri. L'orario di pagamento sarà generalmente dalle 8 alle 19 nei giorni feriali, con alcune variazioni a seconda delle aree specifiche. Questa misura mira a gestire meglio il traffico e a incentivare l'uso dei mezzi pubblici.

Espansione delle aree pedonali

Milano sta anche ampliando le sue aree pedonali, riflettendo una crescente necessità di spazi urbani più vivibili. Tra le nuove zone pedonali ci sono vie storiche come Corridoni, Verga, Maggianico e Bernardino de Conti. Anche alcune aree adibite a parcheggio, come davanti alla scuola primaria De Nicola e i controviali di corso Concordia, saranno pedonalizzate. Questa iniziativa fa parte di una strategia più ampia per promuovere la qualità della vita e valorizzare gli spazi pubblici.