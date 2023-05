Milano, verso un aumento della tassa di soggiorno

Con la sottosegretaria del Mef Sandra Savino stamane "abbiamo parlato della tassa di soggiorno e anche della possibilita' per i Comuni di un utilizzo piu' libero di quanto oggi incassiamo. Possibilmente anche di un aumento". Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un evento in città opo avere incontrato la sottosegretaria a Palazzo Marino, sede del Comune. "Per ora - ha aggiunto - non abbiamo fatto nessuna ipotesi di cifra per l'aumento, tanto poi lo decidera' il governo, ma stiamo portando avanti questa istanza sia della destinazione libera sia di possibili ritocchi".

Milano e il turismo straniero in costante crescita

Quella di soggiorno, ha proseguito, "è una tassa ma di fatto a Milano la pagano di piu' gli stranieri, per cui potrebbe essere utile alle casse del Comune e non creare problemi alla cittadinanza. Ormai - ha sottolineato - noi abbiamo un turismo straniero in continua crescita per cui un ritocco sarebbe di grande utilita'". Per Sala, comunque, "sarebbe una misura da estendere a tutta Italia: Anci si sta muovendo e vediamo se si riesce ad ottenere questa possibilita'".