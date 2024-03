Milano, verso una stretta anti-movida: limiti a bevande e dehors

Verso una stretta anti movida in quindici di zone di Milano in vista della primavera e dell'estate. E' l'ipotesi illustrata giovedì in commissione consiliare dall'assessore alla sicurezza Marco Granelli, Con limitazioni alla vendita da asporto e all'apertura dei dehor, da fine aprile a fine ottobre.. Dove? Le zone individuate sono Isola, Sarpi, Nolo, Piero della Francesca, Via Padova, Lazzaretto, Via Melzo, Arco della Pace, corso Como, Garibaldi, Ventidue Marzo, Porta Ticinese, Navigli-Darsena, Bligny-Sabotino e Porta Romana.

Lega: "Così si favoriscono i minimarket"

Ferma opposizione della Lega con Samuele Piscina che identifica la stretta anti movida come un provvedimento punitivo per gli esercizi e non per i minimarket. "Nella proposta avanzata oggi dalla Giunta di sinistra troviamo il divieto di asporto dalle 00.00 alle 06.00 per tutti i giorni della settimana senza alcuna distinzione tra alcolici e non, il divieto di utilizzo dei dehors nei giorni feriali dalle 00.30 alle 06.00 e nei giorni festivi dalle 01.30 alle 06.00 e il divieto di commercio in forma itinerante su area pubblica e somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 20.00 alle 06.00. Insomma, si tratta di un regolamento che non solo colpisce solo e unicamente gli esercizi di somministrazione, ma favorisce nettamente i minimarket ai quali gli utenti si rivolgeranno per acquistare gli alcolici".