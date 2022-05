Milano, un Duomo mai visto prima con le 500 immagini HD di Google. VIDEO

Milano, vetrate e guglie del Duomo in 500 immagini HD con Google

Delle magnifiche vetrate monumentali del Duomo di Milano adesso si potra' apprezzare anche il piu' piccolo dettaglio, anche di quelle che si trovano a 20 metri di altezza. Lo stesso vale per la cripta, di solito inaccessibile, per le navate, con le storie dei santi scolpite nel marmo bianco/rosa di Candoglia, e per ogni angolo nascosto della 'Casa dei milanesi'. Con il progetto 'Milan Cathedral: Remixed", voluto dalla Veneranda Fabbrica del Duomo e realizzato con la tecnologia di Google Arts & Culture, da oggi sara' possibile esplorare online, comodamente da ogni parte del mondo, i preziosi contenuti della Cattedrale, del Museo e dell'Archivio della Veneranda Fabbrica. In due anni di lavori, come ha spiegato Amit Sood, il direttore di Google Arts & Culture, in conferenza stampa giovedì 19 maggio con Monsignor Gianantonio Borgonovo Arciprete del Duomo e Direttore dell'Area Cultura della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, sono state selezionate oltre 500 immagini, piu' di 50 vetrate sono state digitalizzate per un totale di oltre 2.000 antelli in Gigapixel, e sono stati realizzati 15 percorsi su Street View nella Cattedrale e all'interno del Museo del Duomo, per un totale "di 20 mila metri quadrati".

La Veneranda: "Il primo grande valore è la condivisione"

"Il primo grande valore e' la condivisione e vogliamo che tutti abbiano la possibilita' di conoscere questo tesoro accumulato nei 635 anni di storia del Duomo" ha detto l'Arciprete ricordando che per proteggere le vetrate durante la seconda guerra mondiale, furono smontate e conservate in cantina: "ecco il nostro scopo e' condividere e proteggere, e non chiudere in cantina questo patrimonio".

"Dal punto di vista tecnico - ha aggiunto Sood - e' stato un progetto estremamente importante con tutta una serie di sfide. E non c'e' soltanto la parte" delle immagini e della "narrazione, ci sono anche dei giochi interattivi, come il puzzle party, per coinvolgere il pubblico". Nella prima schermata a cui si accede su g.co/milancathedral si parte in modo 'semplice' con le 5 cose che bisogna sapere del Duomo, la terza chiesa piu' grande d'Europa, e poi si sceglie come e cosa approfondire, "si puo' anche semplicemente ascoltare la musica dell'antico organo". Ma le possibilita' sono moltissime. Non tutti sanno per esempio che il Duomo ospita piu' di 3.400 statue, molte delle quali si trovano sulle sue maestose Terrazze. E anche la storia delle vetrate e' lunga e affascinante, va indietro fino al Quattrocento.

Due anni di lavoro con Google per ammirare con occhi nuovi il Duomo di Milano

"Da secoli, questa straordinaria Biblia Pauperum trasforma la Parola in immagine" e' intervenuto Borgonovo, la "cosiddetta Bibbia dei poveri, i monaci avevano l'accesso ai manoscritti, ma la gente comune difficilmente riusciva a leggere. E allora queste immagini fuse nel vetro" aiutano la narrazione". "Per quasi due anni, il nostro Cantiere ha lavorato insieme ai tecnici di Google per donare a tutti la possibilita' di indagare la Cattedrale, simbolo di Milano nel mondo, con occhi nuovi. Un risultato - ha concluso - di cui siamo orgogliosi, di grande valore scientifico e che sara' apprezzato non soltanto dai milanesi, ma da tutti coloro che amano l'arte e il nostro Paese".

