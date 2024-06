Milano, vetro nelle mense scolastiche: la Procura apre un fascicolo

La Procura ha avviato un'indagine contro noti per accertare le responsabilità del Comune di Milano nella gestione dell'emergenza legata alla presenza di vetro e altri corpi estranei nei pasti serviti ai bambini delle scuole milanesi. Questo sviluppo segue una denuncia presentata da Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino.

La denuncia di Riccardo Truppo

Riccardo Truppo ha depositato un esposto in cui elencava le mancanze del Vicesindaco Scavuzzo, assessore all'istruzione, e del Sindaco Sala, in qualità di prima autorità sanitaria comunale. Truppo ha segnalato numerosi casi di ritrovamento di vetro e altri corpi estranei negli 80.000 pasti che Milano Ristorazione serve quotidianamente ai bambini delle scuole della città. Truppo ha sottolineato che la denuncia è stata una necessità, dato che non sono arrivate risposte attraverso gli strumenti politici utilizzati in consiglio comunale nei due mesi precedenti. "Non gioisco dell'avvio di indagini a carico di questa amministrazione, ma spero che decine di migliaia di famiglie a Milano abbiano risposte alle loro preoccupazioni," ha concluso.