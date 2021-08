Milano, in via Cesariano sboccia un fiore dell'artista Pao

Torna l’arte di Pao in via Cesare Cesariano. Dopo i celebri murales che ravvivano i muretti dello slargo pedonale che ospita l’area giochi, è in arrivo un’installazione a firma dell’artista a forma di fiore. L'Amministrazione comunale ha infatti ha accettato la donazione da parte dell’associazione Orticola Lombardia dell’opera 'Primo giorno di Primavera', realizzata in vetroresina policroma, autoportante, alta 1,4 metri, che raffigura lo sbocciare della bella stagione.

"Ringraziamo Orticola - dichiara l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran - per questa installazione che caratterizzerà ancora di più una piazzetta a cui tante e tanti milanesi, giovani e meno giovani, si sono affezionati anche grazie alla presenza vivace dell’arte di Pao". La manutenzione dell’opera, che ha un valore economico di 15mila euro, sarà in carico al donante per i primi 20 anni.