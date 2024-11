Milano, Via Idro si trasforma: un'oasi verde e una ciclabile contro le piene del Lambro

A Milano, nella zona di via Idro, sta prendendo forma un innovativo progetto di riqualificazione che unisce sostenibilità e protezione ambientale. Promosso da MM Spa, il piano prevede la creazione di un'ampia area verde e una pista ciclabile integrate nelle aree golenali del fiume Lambro. L'obiettivo principale è contenere le esondazioni del fiume, trasformando un’area di circa 60mila metri quadrati in una soluzione multifunzionale: uno spazio dedicato all’espansione delle acque durante le piene, che ritorna fruibile alla comunità una volta che il livello dell’acqua si abbassa. L'intervento, che include la bonifica del territorio e l’abbassamento del livello del terreno di un metro, restituirà ai cittadini uno spazio rigenerato, arricchito dalla piantumazione di nuove essenze arboree e da una pista ciclabile percorribile in tutta sicurezza.

Mascolo (MM): "Un progetto che unisce tutela ambientale e vivibilità urbana"

“Questa iniziativa – ha spiegato Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM Spa, durante l’evento Italia Direzione Nord – rappresenta un esempio concreto di come è possibile conciliare la protezione idraulica e la riqualificazione urbana”. L’area di espansione, capace di accogliere fino a 60mila metri cubi di acqua durante le piene del Lambro, punta anche a combattere il degrado e a migliorare la vivibilità del quartiere. Una volta ritirate le acque, il pubblico potrà godere di uno spazio perfettamente accessibile e ben integrato nel tessuto urbano. Con questo progetto, via Idro si candida a diventare un modello di intervento sostenibile, unendo natura e infrastrutture per una Milano più resiliente e accogliente.

