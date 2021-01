Milano

Mercoledì, 20 gennaio 2021 - 09:45:00 Milano, via libera ai Milomat: sostituiranno jersey e pilomat Sicurezza a Milano, via libera al progetto definitivo per l'installazione dei Milomat: dispositivi anti sfondamento in metallo e granito

Milomat Milano, via libera ai Milomat: sostituiranno jersey e pilomat Il progetto definitivo è stato approvato lunedì: a Milano arriveranno i Milomat, ovvero i nuovi pilomat anti-sfondamento pensati per sostituire le barriere in jersey collocate in vari punti della città, tra cui gli ingressi di piazza del Duomo, e che erano stati installati nel dicembre del 2016 dopo l'attentato di Berlino. I Milomat sono colonne di metallo e granito in grado di resistere ad automezzi lanciati a forte velocità. Andranno a sostituire i jersey nell'area centrale di Milano. La spesa ammonterebbe a quasi due milioni di euro, l'installazione dovrebbe avvenire entro due anni.