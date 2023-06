Milano: via Volturno è già diventata... via Berlusconi

Milano: via Volturno è già diventata... via Berlusconi

"Sono passate due settimane dalla morte di Silvio Berlusconi e da questa mattina Via Volturno la strada del quartiere Isola di Milano dove Berlusconi è nato ed è cresciuto è diventata “Via Silvio BERLUSCONI”. Anche in questa occasione il Cavaliere è stato il più veloce di tutti." Così lo street artist aleXsandro Palombo ha presentato sui social il suo ultimo intervento, che mostra il fondatore di Forza Italia armato di rullo e secchiello per ribattezzare con il proprio stesso nome la via in cui mosse i primi passi assieme a mamma Rosa, al padre Luigi, alla sorella Maria Antonietta e al fratello Paolo. Iscriviti alla newsletter