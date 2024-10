Milano, viale Cassala: 13enne investita mentre attraversa la strada

È accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 3 ottobre il travolgimento di una studentessa di 13 anni che rientrava a casa da scuola. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 14 la giovane stava attraversando viale Cassala, a pochi passi dalla fermata della metropolitana Romolo (M2) quando una macchina l'ha travolta, non lontano dalle strisce pedonali, come riferisce MilanoToday.it. Sul luogo si sono recati la polizia locale e i vigili del fuoco; la ragazza, invece, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo in seguito all'intervento dell'elisoccorso che ha fatto scalo a Romolo. Pare che la studentessa abbia riportato un trauma cranico e al polso, ma le sue condizioni non sono da dichiararsi gravi. La dinamica esatta dell'accaduto è ancora da svelarsi: al momento la polizia locale si trova sul posto per i rilievi.