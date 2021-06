Milano, violenta rissa sul tram 3 nella notte di sabato. VIDEO

Milano, violenta rissa sul tram 3 nella notte di sabato

Le immagini giungono dalla pagina facebook Tranvieri di Milano e mostrano scene che sarebbero censurabili in tempi normali, figurarsi in queste settimane di lenta e faticosa uscita dalla fase più acuta dell'emergenza Covid che ci ha accompagnati negli ultimi 16 mesi. Si vedono infatti numerosi ragazzi e ragazze a bordo di un convoglio della linea tranviaria 3 di Milano che tra una birra e l'altra danno vita ad una violenta scazzottata sotto gli occhi increduli degli altri passeggeri. Le immagini risalgono a sabato notte. "Un sabato sera bestiale", è l'amaro commento dei Tranvieri di Milano: "Zona bianca, liberi tutti di sfogarsi tra un sorso di birra e sfoghi reconditi per qualsivoglia motivo"