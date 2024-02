Milano: violenta studentessa in Erasmus, giovane resta in carcere

Ha detto di aver avuto un rapporto consenziente negando la violenza sessuale. E' la versione fornita da Abdelrahman E.F. al gip di Milano Massimo Baraldo nell'udienza di convalida dell'arresto della Polizia per il presunto stupro commesso nella notte tra venerdi' e sabato ai danni di una ragazza italo-americana di 20 anni nel parcheggio di un supermercato di fronte la discoteca Alcatraz. Il giudice non ha convalidato il provvedimento non ravvisando lo stato di flagranza o quasi flagranza, ma ha disposto la custodia cautelare in carcere per il giovane, difeso dall'avvocato d'ufficio Damiano Villardo.



Milano, "la ragazza non intendeva in alcun modo prestare il consenso"

"Le dichiarazioni dell'indagato non appaiono verosimili in quanto contraddittorie e smentite dalle dichiarazioni dei testi oculari". Inoltre, "la ragazza - osserva il giudice - non intendeva in alcun modo prestare il consenso ad un rapporto sessuale completo, cosa che palesava all'indagato dicendogli piu' volte no".