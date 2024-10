Milano: violentata in Corso Como, 20enne denuncia un amico dopo una serata nella movida

Una giovane di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale dopo una serata trascorsa in un locale della movida di Milano, in zona Corso Como. Secondo quanto riferito dalla ragazza, il presunto aggressore sarebbe un amico, originario del Mali, conosciuto quella stessa sera e con il quale aveva concordato di farsi accompagnare a casa. Tuttavia, una volta saliti in auto, l’uomo avrebbe abusato di lei, per poi allontanarsi.

Indagini in corso: identificato il presunto aggressore

La giovane è stata soccorsa in via D'Azeglio, grazie all'intervento di una passante che ha chiamato il numero d'emergenza. La 20enne, che vive a Milano ed è di origine colombiana, è stata immediatamente trasportata alla clinica Mangiagalli, specializzata in casi di violenza sessuale. La polizia, che ha avviato un'indagine, è riuscita a identificare il presunto aggressore grazie alle informazioni fornite dalla vittima, tra cui il nome e il numero di telefono. Gli investigatori stanno ora visionando le telecamere della zona per ricostruire l'accaduto, mentre il sospettato non è stato ancora ascoltato dagli inquirenti.