Milano, violentata nell'ascensore della stazione

Una donna è stata violentata alla stazione Centrale di Milano da un uomo di origini straniere senza fissa dimora. Il presunto aggressore è stato rintracciato e sottoposto a fermo dalla Polizia ferroviaria e dal pm di turno Alessia Menegazzo.

La vittima, di circa 35 anni, era in partenza con un treno per Parigi. Da quanto appreso è stata picchiata e stuprata in un ascensore dello scalo ferroviario.