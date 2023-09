Milano, Vuitton compra Casa degli Atellani e la chiude al pubblico

Louis Vuitton si compra Casa degli Atellani e la chiude al pubblico. Con l'intenzione di realizzarci un albergo. Sono queste le indiscrezioni filtrate oggi, che hanno già un primo riscontro: dall'1 ottobre il Museo ospitato nella cinquecentesca dimora milanese non sarà più visitabile. Lo dice il sito del museo stesso e lo conferma Palazzo Marino.

Cosa è successo? Semplice: Il gruppo Lvmh del francese Bernard Arnault, che possiede il marchio di Vuitton, ha comprato la dimora di corso Magenta dai discendenti dell'imprenditore e senatore Ettore Conti e di Piero Portaluppi. Ed essendo una proprietà privata, può disporre del gioello meneghino come meglio crede. Nemmeno il Comune di Milano, spiega un articolo di Repubblica, sembra poterci fare molto.

Cosa ne sarà della Vigna di Leonardo?

E se il destino della Casa degli Atellani sembra quello di divenire un hotel di lusso (già oggi i cinque appartamenti sono adibiti a casa vacanza), non è ancora chiaro cosa ne sarà della adiacente Vigna di Leonardo, riportata in vita con un lavoro meticoloso e filologico nel 2014 ed al momento ancora visitabile a 10 euro.

Regione Lombardia: "Casa degli Atellani, garantire l'accessibilità"

Sulla vicenda è intervenuta Francesca Caruso, assessore lombardo alla Cultura: "Mi auguro che Casa degli Atellani e la Vigna di Leonardo da Vinci restino visitabili anche dopo il 30 settembre. Mi appello alla proprietà affinchè si trovi un modo per mantenere fruibile al pubblico la dimora vinciana, un simbolo di Milano e patrimonio culturale della Lombardia e dell’Italia”.

“La dimora è privata – prosegue l’assessore Caruso - ma è auspicabile trovare una soluzione per continuare a garantire l’accessibilità al sito, magari prevedendo un calendario con specifiche giornate o orari dedicati agli ingressi di turisti e visitatori. Da questo punto di vista mi rendo disponibile per un confronto con la proprietà. Come Regione Lombardia abbiamo intenzione di agevolare la nascita di un ‘Circuito Vinciano’ che non potrebbe prescindere da un luogo così significativo per la storia e la cultura italiana”.