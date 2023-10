Milano, Wind Tre si sposta nel campus Monte Rosa

Wind Tre sbarca nel campus Monte Rosa 91 a Milano. Wind, con il supporto di Cbre, come anticipa Pambianco, affitterà 6000 metri quadrati di uffici dell’immobile di proprietà di AXA IM Alts a partire dalla primavera del 2024. Un edificio reduce da importanti riqualificazioni.

Nel 2021 Rpbw (Renzo Piano Building Workshop) è stato chiamato per la seconda volta a dare una nuova identità all’asset, al fine di migliorare il work life balance dei suoi occupanti e non solo. Il nuovo importante obiettivo è quello di aprire l’edificio alla città, rendendolo un luogo pensato sia per il lavoro ma anche per chi vuole viverlo, con uffici, servizi di ristorazione, asilo, palestra, auditorium, spazi comuni dedicati a incontri, svago e benessere e una collina verde, accessibile a tutti dai prossimi mesi, con percorsi e aree relax.