Milano, Zara Home aprirà negli ex spazi di Abercrombie

Nuovi spazi in arrivo per Zara Home a Milano, che presto dovrebbe andare nello storico palazzo di Corso Matteotti che fino al 2019 ospitava il brand americano Abercrombie & Fitch e che, dopo i primi tempi di grande successo, ha dovuto arrendersi al calo delle vendite e chiudere. Nella porzione dell’edificio di proprietà di Amundi Real Estate Italia - secondo quanto riporta Pambianconews - dovrebbe aprire un maxi negozio di Zara Home, in particolare dovrebbe occupare il piano terra e tutto il primo piano.

Milano: Zara Home, apertura entro la fine del 2023

Pur non essendo arrivata una conferma ufficiale da parte della capogruppo Inditex, i lavori sembrerebbero a buon punto tanto da far pensare ad una prossima apertura entro la fine del 2023, sempre secondo quanto ricostruisce Pambianconews.

Zara Home, ancora nessuna decisione sullo store di Corso Venezia

Rimane da capire quali saranno le mosse per lo store Zara Home di Corso Venezia, visto che si tratterebbe a quel punto di due negozi simili a poca distanza l'uno dall'altro, ma anche su questo ancora non sembra ci siano decisioni ufficiali da parte del marchio spagnolo.