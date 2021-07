Milanosesto, per la rigenerazione urbana arriva anche Balich



Dalle grandi cerimone olimpiche fino all'immobiliare. Marco Balich è sempre più poliedrico nell'unire la spettacolarità dei suoi grandi eventi alla creazione di nuovi spazi cittadini. Questa volta si tratta di un progetto da 4 milioni di euro che interessa l’area ex Falck. I promotori del progetto - Prelios, Hines e Milanosesto -, come scrive Il Sole 24Ore, vorrebbero mettere in piedi una collaborazione innovativa con Balich per creare spazi emozionali e raccontare la storia industriale italiana. Una collaborazione che è una novità assoluta nel campo immobiliare, non solo italiano.

Nato a Venezia nel 1962 da mamma inglese e papà italiano, Balich è riuscito ad imporsi come il re dei grandi eventi a livello mondiale. Non è un caso che sia sua la "regia" di oltre 10 olimpiadi. Questa volta si tratta di un progetto ancora più complesso, ovvero trasformare un ex area industriale in una destinazione urbana sostenibile dove nasceranno nei prossimi anni quartieri residenziali, spazi retail, direzionali e alberghieri, nuove piazze e spazi pubblici, oltre a 45 ettari di verde che sono disegnati da Andreas Kipar di Land. Una delle chicchè del progetto è sicuramente la costruzione della stazione ferroviaria, disegnata da Renzo Piano, all'interno delle ex Aree Falck di Sesto San Giovanni.



Nel frattempo stanno proseguendo le bonifiche sull'area che, attualmente - secondo quanto reso noto da MilanoSesto - è stato bonificato il 40% della superficie territoriale.