Milanosport, aumentano i costi per i corsi. Ma resta lo sconto promozionale

"Qualche giorno fa abbiamo ricevuto dall’Agenzia delle Entrate l’indicazione di applicare l’IVA sui corsi che Milanosport fornisce ogni anno ad oltre 60.000 utenti. Come potete immaginare, questa circostanza ci impone di adeguarci immediatamente, maggiorando del 22% il costo dei corsi annuali e pentamestrali che inizieranno a partire dal 25 settembre 2023".

Milanosport: "Le vendite dei corsi saranno sospese per qualche giorno"

Lo annuncia su Facebook la società Milanosport aggiungendo che "allo scopo di adeguare i sistemi gestionali di vendita ed il software della biglietteria, le vendite dei corsi saranno sospese per qualche giorno".

Milanosport: "Ci impegneremo una volta di più a fare il possibile per rendere il servizio dei nostri impianti sempre migliore"

E poi: "Per rendere meno gravoso il maggior costo, per coloro che si iscriveranno dalla riapertura delle vendite, la Società riproporrà la tariffa promozionale già applicata nel mese di giugno scorso, con uno sconto del 10%. Certi della vostra comprensione, ci impegneremo una volta di più a fare il possibile per rendere il servizio dei nostri impianti sempre migliore".