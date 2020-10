Minacce di Corona a Moric, la Procura apre un fascicolo

"Sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai piu'": queste le parole, pronunciate da Fabrizio Corona al telefono con la sua ex Nina Moric, per le quali ora la Procura di Milano ha aperto un fascicolo. L'indagine e' stata affidata al pm Alessia Menegazzo, del pool 'fasce deboli' guidato dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella. Era stata la modella croata a denunciare l'ex paparazzo e a pubblicare sui social network l'audio della telefonata. Nella denuncia-querela, la modella, assistita dall'avvocato Solange Marchignoli, ha sostenuto che Corona le avrebbe rivolto "ingiurie e minacce" e avrebbe messo in atto pure "comportamenti lesivi" della "salute" del figlio della coppia. Secondo Moric, il ragazzo sarebbe stato sottoposto a "gravi costrizioni psicologiche" e utilizzato come "merce di scambio" per "video, servizi fotografici, presenze nei locali"