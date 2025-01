Minacce di morte a Viola e Cerreti, la solidarietà dei magistrati

Il presidente della Corte d'Appello di Milano, Giuseppe Ondei, e la procuratrice generale, Francesca Nanni, hanno espresso solidarieta' nei confronti del procuratore capo Marcello Viola e della sostituta procuratrice della Dda Alessandra Cerreti, gia' da tempo sotto scorta, destinatari di gravi minacce di morte che hanno comportamento un rafforzamento delle misure di sicurezza nei loro confronti. Allarme scattato dopo l'inchiesta Hydra, che ha ricostruito l'alleanza in Lombardia tra 'ndrangheta, cosa nostra e camorra.

"Tutta la magistratura del distretto di Milano e' vicina ai due colleghi di elevato valore professionale che sicuramente non saranno intimiditi da queste minacce come non lo e' nessun magistrato", ha dichiarato Ondei. Si associata al messaggio di vicinanza anche Nanni: "La cosa piu' pericolosa per un magistrato che subisce minacce e' rimanere solo o dare l'impressione all'esterno che possa rimanere solo il messaggio va proprio in questo senso. I colleghi non sono soli. Il magistrato - ha aggiunto la pg - e' solo anche causa di condotte generalizzate di delegittimazione, sfiducia e indifferenza al suo lavoro che lo pongano in una condizione di isolamento".