Minaccia genitori per i soldi e li picchia. Arrestato 29enne nel Pavese

Si è recato a casa dei genitori, alla frazione Lambrinia di Chignolo Po (Pavia), per chiedere loro dei soldi. Una richiesta formulata con insistenza che, però, non è stata accolta dal padre e dalla madre del giovane, un 29enne marocchino residente a Milano.

Ha spinto il padre a terra, ha preso a pugni la madre e l'ha anche minacciata di morte

A quel punto il nordafricano ha perso il controllo. Prima ha distrutto suppellettili e mobili dell'appartamento, poi ha spinto il padre a terra, ha preso a pugni la madre e l'ha anche minacciata di morte puntandole un coltello alla gola. In preda a un vero e proprio raptus, si e' ferito volontariamente alla coscia con lo stesso coltello. Trasportato all'ospedale di Lodi, e' stato medicato: una volta dimesso, i carabinieri l'hanno arrestato per violazione di domicilio, lesioni personali e minaccia aggravata. Il padre del giovane ha riportato una ferita alla mano destra giudicata guaribile in 10 giorni; la madre guarira' in 3 giorni.