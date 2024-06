Minaccia la moglie davanti ai figli: "Ti lancio l'acido". Arrestato 77enne

I Carabinieri di Abbiategrasso (Milano) hanno arrestato un 77enne colto nella flagranza del delitto di maltrattamenti nei confronti della moglie in presenza di figli minori. L’arresto è scaturito a seguito di un intervento dei militari nell'abitazione della famiglia dopo che la donna aveva chiamato il 112 riferendo che il marito la stava minacciando e stava dando in escandescenza. L’uomo, davanti ai militari, ha continuato a minacciare la moglie in presenza dei figli minorenni, dicendole che le avrebbe lanciato l’acido addosso e se arrestato le avrebbe procurato ulteriori e più gravi danni.

L’uomo brandiva in mano un’ascia con l’intento di minacciare la moglie

Già in passato l’uomo si era reso responsabile di analoghi fatti ai danni della moglie; l'ultimo caso risaliva alla serata precedente, quando i carabinieri erano dovuti intervenire ancora una volta nell’abitazione perché alcuni vicini avevano segnalato che l’uomo brandiva in mano un’ascia con l’intento di minacciare la moglie. Il 77enne è stato portato nel carcere di Pavia in attesa della convalida del provvedimento.