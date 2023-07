Minacciò Brumotti e Staffelli: sorveglianza speciale per Mr Rizzus

La Divisione Anticrimine della Questura di Monza e della Brianza ha eseguito ieri un decreto di sorveglianza speciale disposto dal Tribunale di Milano - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione nei confronti del venticinquenne trapper monzese "Mr. Rizzus". Tra gli episodi valutati dai giudici ci sono le minacce e le intimidazioni agli inviati di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti e Valerio Staffelli.

Mr Rizzus, i giudici: "Sistematici comportamenti antisociali"

"Non v'e' dubbio - hanno scritto i giudici nel provvedimento - che negli ultimi anni R.S. abbia posto in essere in modo sistematico ed ostinato, nonostante i vari ammonimenti dell'autorita' amministrativa, comportamenti oggettivamente antisociali e pregiudizievoli per la sicurezza e la tranquillita' pubblica, oltre che lesivi della sfera personale di soggetti che non avevano alcuna responsabilita' nei suoi confronti. Sotto questo profilo il Tribunale, pur recependo in parte le deduzioni difensive relative all'incidenza su tali condotte del contesto sociale e del vissuto personale del proposto e pur comprendendo che tali condotte possono essere ispirate in parte, dalla determinazione di affermarsi come leader del genere musicale praticato, ritiene che le vicende di cui R.S. si e' reso protagonista non possano essere banalizzate e che non ne debba esserne disconosciuta la gravita'".

Sulla base del decreto notificato "Mr. Rizzus" per un anno non potra' allontanarsi senza preventivo avviso alle autorita' di pubblica sicurezza restando in casa dalle 22.00 alle 7.00, non associarsi a pregiudicati, presentarsi al Sert per avviare un percorso di disintossicazione dall'uso e abuso di sostanze stupefacenti.