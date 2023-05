Mind: Arexpo e Lendlease hanno presentato il primo bilancio del distretto

Un modello non solo in Italia, ma a livello internazionale, un ecosistema di innovazione e partneriato pubblico-privato riconosciuto in tutto il mondo. Parliamo di MIND Milano Innovation District, che a un anno dalla sua apertura e a otto anni da Expo 2015 ha presentato oggi il proprio bilancio.

In occasione della MIND Innovation Week dall’8 al 13 maggio, Arexpo, Lendlease e tutti i partner del distretto, punto di riferimento nelle scienze della vita e nel deep tech ha illustrato la prima edizione del MIND Annual Report, che raccoglie i risultati raggiunti finora, gli investimenti fatti e le sfide da affrontare nel biennio.

In costante sviluppo il distretto inizia a realizzare la sua vocazione diventando a tutti gli effetti un polo europeo di aggregazione economica e sociale per la ricerca, lo sviluppo e la formazione. Un quartiere – parte integrante di Milano -, ma con una capacità generativa unica di nuove soluzioni, attrazione di investimenti e progetti, come sottolineato dal Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Fontana: “MIND grande successo, prima volta in cui grande evento come Expo lascia legacy simile”

L'area Mind a Milano è "un grande successo" perché è "la prima volta in cui un grande evento ha lasciato una legacy che si sta trasformando in qualcosa di molto importante". Ha affermato il governatore. "Non era mai successo nel mondo. E lo si sta facendo anche rispettando i tempi e le previsioni", ha aggiunto. "Credo che Mind possa rappresentare una visione del futuro della Lombardia. Una Lombardia che abbiamo cercato di prevedere in quel convegno che tenemmo in novembre 'Lombardia 2030'. bene si identifica e si concretizza in questa realtà ha concluso Fontana.

MIND: modello di partnership pubblico-privato nella ricerca

Oggi MIND è una delle più grandi partnership pubblico-privato (Arexpo - Lendlease) in Italia per la realizzazione di infrastrutture di ricerca; sede di ospedali di cura e ricerca medica (IRCCS Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio), enti di ricerca (Human Technopole); ospiterà l’attività di ricerca di due università milanesi di livello internazionale (Università degli studi di Milano, Politecnico di Milano), ospita acceleratori internazionali (Berkeley SkyDeck Europe) e tematici (Bio4Dreams) e incubatori (Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano Human Technopole); è uno dei pochi distretti internazionali dell'innovazione con la presenza attiva della società civile (Fondazione Triulza rete di 70 realtà del Terzo Settore e dell'economia civile).

Un grande distretto proiettato nel futuro con un investimento totale di 4,5 miliardi di Euro, di cui 2,6 miliardi di Euro privati dal partner Lendlease. L’Annual Report raccoglie gli obiettivi strategici, gli investimenti, i risultati raggiunti e i programmi di sviluppo delle prime realtà insediate in MIND, oltre a descrivere gli obiettivi dettagliati del prossimo anno. Questo Report è il primo numero di un documento che darà conto negli anni della storia condivisa di MIND.

Ad oggi sono quasi 3000 le persone che ogni giorno lavorano a MIND, di cui circa 400 sono studenti e oltre 380 ricercatori, e senza contare pazienti, utenti e ricercatori che gravitano attorno l’Ospedale IRCCS Galeazzi Sant’Ambrogio.