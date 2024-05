MIND cresce: Campus della Statale, il Galeazzi, molte le aziende già presenti

MIND cresce: avviato il Campus della Statale, aperto il Galeazzi, molte le aziende già presenti

(imprese-lavoro.com) Milano - MIND continua a crescere e ha raggiunto le diecimila presenze al giorno. Questo uno dei risultati dello sviluppo del Milano Innovation District presentati oggi nella seconda edizione del MIND Annual Report, che ha visto la partecipazione di tutti i partner del distretto, oltre al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, del Presidente della Lombardia Attilio Fontana e del Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il MIND Annual Report è stato presentato in occasione della seconda edizione della MIND Innovation Week, il format annuale dedicato ai grandi temi del nostro tempo che dà voce a tutti i player dell’ecosistema MIND.

Giorgetti: "Mind progetto emblema della rigenerazione urbana"

“MIND è l'emblema di un progetto di rigenerazione urbana capace di costruire le condizioni per uno sviluppo organico sotto il profilo economico, sociale, civile – ha detto il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel messaggio di apertura dei lavori - La realizzazione delle infrastrutture scientifiche, l'insediamento di operatori economici e lo sviluppo privato dell'area. La capacità di MIND di aver portato avanti insieme queste dimensioni risponde ai migliori standard internazionali della rigenerazione urbana. E’ un esempio da replicare. I risultati conseguiti sono il merito di una partnership strategica tra pubblico e privato, passata per la selezione di Lendlease per l'approvazione del piano integrato nel 2020 e oggi il MEF continua il proprio impegno su questo progetto a partire da Arexpo, ormai da più di dieci anni, il regista di MIND. La competizione nella sfida dell'innovazione globale si gioca sempre più tra luoghi, ovvero tra singoli ecosistemi territoriali. MIND è l'esempio che in questa sfida l'Italia ha tutte le carte per giocare e continuare a essere vincente”.

Verso il Campus delle facoltà scientifiche della Statale

Tra le novità più significative vi è l’avvio da parte di Lendlease, partner privato dello sviluppo dell’area, del cantiere per la realizzazione del Campus delle facoltà scientifiche dell’Università Statale di Milano, che vedrà la presenza di circa 18mila studenti dal 2027. Proprio nel 2027 aprirà anche la stazione ferroviaria MIND-Merlata, a breve la firma definitiva della convenzione tra tutti i soggetti coinvolti nella sua realizzazione. Inoltre quest’anno, è stata conclusa la prima fase di sviluppo privato con l’edificazione del MIND Village ed è stata avviata la seconda fase di sviluppo con i cantieri di MoLo e Horizon nella zona ovest del distretto, una nuova area a uso misto denominata West Gate. Quest’anno MIND è stato selezionato e studiato dal “Centro di eccellenza della Carta delle Nazioni Unite di Ginevra sulla finanza sostenibile per le infrastrutture e le città intelligenti” (ExSuf) che è stato istituito dall’UNECE (la Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite) e dalla Liuc, quale modello di smart city e sviluppo urbano sostenibile nato da una partnership pubblico privata di successo.

L’obiettivo dell’Istituto è approfondire il modello MIND per promuovere la finanza sostenibile per le infrastrutture e le città intelligenti, accelerando le azioni che consentono di raggiungere i target di sostenibilità. Per quanto riguarda Arexpo, l’ultimo anno è stato caratterizzato dall’approvazione del Piano Industriale fino al 2036 che prevede investimenti a MIND per 300 milioni di euro. Sono stati rinnovati poi i protocolli per la sicurezza sul lavoro e per il contrasto alle infiltrazioni mafiose ed è stato avviato il progetto per la realizzazione da parte di Arexpo di due caserme a MIND, rispettivamente dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Arexpo, Mind diventa una case history di rigenerazione urbana nel mondo

Arexpo è stata anche invitata al World Economic Forum di Detroit per raccontare MIND come ‘case history’ per la rigenerazione urbana nel mondo. Sul fronte della presenza delle imprese private quest’anno è stata raggiunta la quota di 40 società, da multinazionali a start-up, che si sono insediate a MIND negli spazi gestiti da Lendlease, in particolare nel ‘Village Nord’ di recente inaugurazione. È stato anche inaugurato il nuovo ‘Big Theatre’, uno spazio dedicato a grandi eventi gestito da Big Spaces; ed è cresciuta anche l’offerta di servizi per i frequentatori di MIND con l’apertura ad esempio di Esselunga Lab, un laboratorio dinamico dove Esselunga sta sperimentando un nuovo concetto di retail con tecnologie e soluzioni all’avanguardia. L’Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, di rango IRCCS, ha raggiunto la sua piena operatività con oltre 15mila ricoveri annui, una media di 1200 pazienti al giorno, un totale di oltre 200mila prestazioni ambulatoriali e oltre 30mila accessi al pronto soccorso.

Gli eventi ospitati da Mind

È poi confermata la vocazione di MIND come presenza dinamica e inclusiva sul territorio con molte iniziative dedicate in particolare ai giovani. MIND Education ha raggiunto la settima edizione, con il coinvolgimento di oltre 10mila studenti dalle scuole primarie alle università e con il Social Innovation Campus, che ha visto quest’anno la partecipazione di oltre dodicimila studenti (+70% rispetto al 2023). Queste iniziative sono promosse dalla Fondazione Triulza che negli ultimi anni ha organizzato più di 250 eventi a MIND. Berkeley SkyDeck Europe, Milano, iniziativa lanciata dall'acceleratore dell'Università di Berkeley UC Berkeley SkyDeck, dall’hub di innovazione italiano Cariplo Factory e da Lendlease, e sostenuta economicamente oltre che da Lendelase, da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

Ad aprile SkyDeck Europe è giunto alla conclusione della sua quarta edizione dopo aver accelerato nei primi due anni e mezzo di attività 36 startup selezionate tra 3.335 candidature da tutto il mondo, generato 5,2 milioni di euro di investimenti diretti e 4,3 milioni di euro tra investitori esterni e grant. Tra le altre iniziative che caratterizzano MIND c’è Federated Innovation @MIND – il modello collaborativo pubblico-privato nato nel 2021 come driver di innovazione di MIND, Milano Innovation District, e promosso da Lendlease con il contributo di Cariplo Factory e che oggi può contare su un network di circa 40 aziende che collaborano - all’interno di 12 aree tematiche - per la realizzazione concreta di un ecosistema di ricerca e innovazione che abbia il distretto come punto di riferimento. Nel 2023 sono state promosse oltre 100 iniziative di innovazione relative, ad esempio, all’ideazione di modelli di cura digitali personalizzati, al miglioramento dei percorsi diagnostici e terapeutici, alla creazione di piattaforme di intelligenza urbana e prototipi di materiali più sostenibili per le costruzioni.

De Biasio: "Mind, una eccellenza per il territorio ed il Paese"

“MIND è un progetto unico che rappresenta un’eccellenza per il nostro territorio e per il nostro Paese puntando su ricerca e innovazione, su giovani e futuro – ha affermato Igor de Biasio amministratore delegato di Arexpo - Un progetto che cresce ogni anno. E con MIND cresce anche Arexpo che ha voluto questo distretto dell’innovazione e continua a investire concretamente nel progetto oltre a impegnarsi insieme alle istituzioni perché tutti i partner raggiugano i loro obiettivi come è accaduto ad esempio per la realizzazione del Campus di Unimi. Tutto questo in un quadro di proficua collaborazione tra pubblico e privato che è uno dei segreti del successo di ogni grande progetto”.

Zichichi (Lendlease): "Distretto sempre più vivace e dinamico"

“Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti quest’anno a MIND e di presentarli oggi in occasione della seconda edizione della MIND Innovation Week. Ulteriore testimonianza di un distretto sempre più vivace e dinamico, polo di attrazione di progetti e investimenti per la ricerca, lo sviluppo e la formazione.” – ha affermato Fabrizio Zichichi Executive Project Director di Lendlease – “Lendlease, a tre anni dall’avvio dei lavori, ha terminato il polo multifunzionale MIND Village che è oggi è abitato da oltre 40 realtà e frequentato da più di 2mila persone al giorno, Con l’avvio del campus UNIMI, del cantiere Westgate e della stazione ferroviaria MIND-Merlata inizia una nuova fase di sviluppo che, per il 2027, vedrà il quartiere sempre più interconnesso e inglobato nella realtà urbana di Milano.”