Mind education: fashion e Big Data protagonisti delle Call4Ideas

MIND Education arriva alla sesta edizione e dopo aver coinvolto oltre 7000 studenti dalle elementari alle università che hanno presentato oltre 180 progetti nelle scorse edizioni, punta quest’anno al settore del Fashion, in particolare puntando sulla sostenibilità, e all’analisi di Big Data che possono essere utilizzati per contrastare le differenze di genere.

Sono questi i temi protagonisti della CALL4IDEAS appena pubblicate - qui il bando e il regolamento - dedicate a studenti, neolaureati, e dottorandi delle università italiane. Per la prima volta, inoltre, quest’anno potranno partecipare anche gli studenti degli ITS e delle Università e scuole di moda europee.

Le Call4Ideas di Mind Education su Fashion e Big Data

Le “CALL4IDEAS” chiedono ai giovani studenti di elaborare proposte su due importanti tematiche per MIND – oltre che per Milano - e di grande attualità: l’utilizzo dei Big Data per soluzioni volte a diminuire le differenze di genere ‘Big Data for gender equality’ e le impellenti sfide di sostenibilità nel settore moda, con la call ‘MIND Fashion’. I tre progetti vincitori della call sui big data riceveranno complessivamente 10mila euro, mentre il progetto vincitore della call ‘MIND fashion’ parteciperà ad un percorso formativo presso ‘D-house Academy’, all’interno del laboratorio urbano di D-house che culminerà con la produzione del capo o dell’accessorio proposto.

I secondi e i terzi classificati vinceranno due scholarship per il certficate programe in Fashion & Sustanibility Managment di EllS, European Institute of Innovation for Sustanibility e l’opportunità di stage formativi in primarie aziende del settore. I progetti dovranno essere inviati entro il 28 maggio, i tre migliori per ciascuna call, selezionati da una giuria composta da ricercatori, esperti di settore e attori dell’ecosistema MIND verranno premiati nel corso dell’evento conclusivo di MIND Education che svolgerà a MIND il prossimo giugno.