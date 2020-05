Mind: Electronic Renaissance ha riacceso l'Albero della Vita

Grande successo per Electronic Renaissance, il progetto del dj e produttore discografico Ilario Alicante che ieri dalle 19.30 alle 22.30 ha riacceso l’Albero della Vita al Mind, Milano Innovation District, con il linguaggio universale della musica elettronica. Un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming che ha coinvolto l’intera comunità internazionale, con quasi 1 milione di visualizzazioni da tutto il mondo (un numero destinato a crescere nei prossimi giorni) e 7000 euro raccolti a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano.

Electronic Renaissance è stato trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso la pagina Facebook di Ilario Alicante, con la ricondivisione di decine di partner in 16 paesi nel mondo, mentre la produzione dell’evento è stata curata da SG Company, Social Music City e Fabrique Milano.

“Stiamo affrontando una sfida eccezionale ma c’è una grande voglia di ripartire in sicurezza con il contributo di tutti e lo sforzo straordinario di chi opera sul campo. Per questo abbiamo aderito all’evento Electronic Renaissance in favore della Croce Rossa perché un simbolo come l’Albero della Vita rappresenta la nostra comunità in un’area che sarà interamente dedicata alla ricerca e all’innovazione”.

Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo, la società proprietaria dell’area MIND dove si svolse Expo 2015. “Far passare un momento così a chi è costretto a casa in questo momento sembrava impossibile. Ma ce l’abbiamo fatta. Ogni singola persona ha dato il suo contributo, il mio team, i tecnici, ma soprattutto coloro che da ogni angolo del pianeta hanno condiviso con me questa esperienza. Durante il mio set ho sentito questa energia che ho cercato di contraccambiare suonando la mia musica. Una scommessa vinta. Questo è quello che volevo, ed è qualcosa di bellissimo! Un applauso a tutti!"

Ilario Alicante: “L'industry dell'entertainment è posti di lavoro, è indotto, è attrattiva turistica, è eccellenza italiana, è un mondo che sa guardare fuori esportando talento e importando trend e novità che ci fanno migliorare. Gli eventi, in tutte le sue declinazioni, sono spesso la scintilla che accende altri fuochi come il turismo, la ristorazione, la moda e il design. NON SOLO nutre decine di migliaia di professionisti, ma fa una cosa forse ben più importante, nutre il cervello e il cuore del nostro PAESE, senza i quali non ci può essere nessuna rinascita”.

Dario del Lisi, Chief Strategy Officer di SG Company : “Electronic Renaissance è un progetto nato per trasmettere un messaggio importante di solidarietà attraverso la musica. Abbiamo lavorato per giorni per dimostrare quanto il mondo dell'entertainment possa parlare ad una platea ampia di centinaia di migliaia di persone e che la volontà di tornare alla normalità è qualcosa che accomuna tutti, indipendentemente dall'età e luogo di provenienza. Show come questo sono un modo per riavvicinare le persone all'idea di normalità, fornendo speranza e unione”.

Riccardo Lai, Social Music City Milano, Amnesia Milano, Lorenzini District: “In un momento come questo è importante dare un segnale di buon auspicio per tutto il nostro settore. Per questo sono felice che Fabrique abbia avuto l’opportunità di contribuire alla realizzazione di un evento musicale di tale valore artistico, ma anche simbolico, in un’ottica di rinascita”.

Daniele Orlando, Fabrique Milano: "Electronic Renaissance è stato realizzato grazie al supporto di media partner e un’ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali. Il set di Ilario Alicante è stato ripreso con una regia mobile allestita presso l’Albero della Vita, con l’utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da uno show spettacolare di luci che hanno coinvolto lo stesso Albero della Vita. La regia è stata curata da DDL Produzioni Video con il supporto di ACTV NEWS, SL STUDIOS, la direzione streaming da WIFISOLUTION, la direzione della fotografia e il lighting design da Expect Nothing, partner tecnici Agorà e JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero.