Mind Foods Hub: obiettivo salute e qualità delle colture

Ricerca e innovazione rappresentano il futuro anche per il settore agroalimentare che dovrà affrontare le prossime sfide sia dal punto di vista delle colture che da quello nutrizionale puntando ad una alimentazione sempre più orientata alla qualità e alla salute delle persone.

Questo l’obiettivo del progetto MIND FoodS Hub che è stato protagonista dell’incontro di oggi al Milano Innovatione DIstrict. MIND Foods Hub è finanziato dalla Regione Lombardia attraverso i fondi POR FESR 2014-2020 e vede la partecipazione di Arexpo, Unimi, TIM, Istituto Auxologico Italiano, Indena, Molino Filippini, Tecnoalimenti, Agricola Moderna. Il progetto ha un valore complessivo di 9,7 milioni di euro di cui 4,1 proprio da Regione Lombardia.

“Con il nostro bando Call Hub abbiamo voluto supportare e finanziare progetti unici al mondo, come Mind foods Hub, che mirano al miglioramento della vita dei cittadini – ha commentato l’assessore all’Istruzione, Ricerca, Innovazione, Università e Semplificazione Fabrizio Sala – E’ fondamentale creare un terreno fertile per favorire la collaborazione tra imprese, istituzioni e centri di ricerca anche per dare nuove opportunità di lavoro ai nostri giovani” ha concluso Sala.

Nello specifico MIND FoodS HUB mira alla creazione di un hub di competenze e infrastrutture nel territorio studiando lo sviluppo sperimentale e la selezione di specie vegetali (cavolo verza, radicchio, rucola, zucca, riso rosso, mirtillo, grano saraceno, pomodoro) che per le loro caratteristiche nutrizionali sono parte del MIND FoodS Basket.

Il progetto ha un altro obiettivo ambizioso che è quello di sviluppare un sistema automatizzato per ottenere informazioni precoci e predittive sulle caratteristiche delle piante. A questo scopo è stato progettato un robot semovente programmato per compiere missioni autonome su cui è montata una workstation sensoristica. Già nei prossimi mesi, la connessione 5G e l’ottimizzazione di un nodo di calcolo per l’analisi dei dati attualmente in corso, permetterà di effettuare le prime valutazioni. Sono anche previsti studi mirati per alcune categorie vulnerabili come gli anziani o gli obesi.

Tra gli scopi di MIND FoodS Hub c’è anche quello di promuovere modelli alimentari sostenibili e salutari, il primo passo è stato fatto con la pubblicazione internazionale del modello EAT-IT sviluppato sulla base del concetto di dieta planetaria lanciata dalla commissione EAT-Lancet.