Mind, Franzini (Statale Milano): "Ora spetta ad altri sostenerci"

"Noi stiamo operando da anni per costruire una nuova realta' scientifica e didattica, il nuovo polo universitario nel distretto MIND, senza abbandonare tuttavia la nostra storia, cioe' Citta' Studi, sorta per noi e grazie a noi cent'anni fa. Noi abbiamo compiuto tutti i passi necessari per firmare il contratto di concessione per la costruzione del polo a Mind, avviando i lavori entro l'estate. Ora spetta soprattutto ad altri sostenerci nell'ultimo passo per finalizzare in via definitiva un progetto che, chiaro a parole ma non sempre nei fatti, non e' solo per la nostra Universita', ma per l'intero Paese". L'ha detto il rettore dell'Universita' Statale di Milano, Elio Franzini, intervenendo durante la cerimonia dell'anno accademico 2022-23.

Franzini: "Il nostro Ateneo sta affrontando una fase cruciale"

"Il nostro Ateneo sta affrontando una fase cruciale, per nulla facile: quando si avviano grandi processi di trasformazione si e' in preda di circostanze esterne che li rendono piu' perigliosi, ha spiegato Franzini. "Abbiamo fatto davvero tutto il possibile, e probabilmente oltre, sul piano economico, finanziario, ideativo per costruire due nuovi quartieri cittadini al servizio del sapere, e quindi della collettivita'. Abbiamo anche costruito e ampliato il Polo veterinario di Lodi e l'universita' della Montagna di Edolo". Le Universita' "cambiano i territori, li rendono vivi, fanno sentire le scienze, attraverso i giovani, come patrimonio collettivo, disegnano, per lo piu' con fondi propri, rivoluzioni urbanistiche che si trasformano in crescita sociale, culturale, civile. Un progetto che non puo' non risentire, come si e' detto, delle circostanze negative che derivano dalla crescita dei costi costruttivi. Un progetto - ha proseguito - che si deve poter realizzare senza sacrificare nulla delle legittime esigenze dell'Ateneo a sviluppare le proprie attivita' istituzionali e di ricerca senza penalizzare in alcun modo il futuro dei piu' giovani", ha concluso.