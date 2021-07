Mind, Moratti: intelligenza artificiale per una sanità smart



"Innovazione e' una delle parole chiave e uno dei punti cardine che interesseranno la revisione della nostra legge regionale sulla Sanita' e gli obiettivi dichiarati per l'offerta della nostra sanita' sono la medicina di prossimita' e la cura della persona prima ancora della malattia. In questa progettualita' si inseriranno le nuove esperienze delle case di comunita', delle centrali operative territoriali e degli ospedali di comunita'". Lo ha affermato prendendo la parola nel corso dell'evento 'Progetto Mind. Sinergie per innovare in Lombardia', la vice presidente e assessore al Welfare della regione Lombardia, Letizia Moratti.



"Per offrire un ancor migliore servizio alla collettivita' - ha aggiunto Moratti - i nostri punti di forza saranno la sperimentazione di strumenti di Intelligenza artificiale e Machine Learning, nell'ottica di una sanita' Smart, a supporto della gestione clinica e organizzativa dei pazienti oltre alla introduzione della figura degli infermieri di famiglia". "Nelle linee guida della revisione della nostra legge abbiamo dato grande importanza al potenziamento dell'area territoriale: in questa direzione, innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale consentiranno il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico, una migliore capacita' di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza attraverso piu' efficaci sistemi informativi", ha concluso.