Mini-Salone, FederlegnoArredo verso il sì

Fumata bianca sul Salone del Mobile. Come anticipato da Affari, seppur in tono minore, la manifestazione dovrebbe tenersi. Un mini-Salone, insomma. Ancora non c'è la conferma ufficiale da FederlegnoArredo ma, riporta Ansa con una nota di poco successiva alle 16.30, il Cda di Federlegno Arredo Eventi si è orientato per il sì. Come riporta il Corriere, l'idea avanzata da Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, potebbe essere quella di affidare al meglio dell’architettura e del design allestimenti in città e in una parte limitata del quartiere fieristico. L’obiettivo sarebbe di fatto creare una sorta di anteprima del salone vero e proprio che si terrà ad aprile 2022 e nello stesso tempo evitare che espositori e buyer migrino verso la fiera di Colonia. Sul tavolo anche la nomina di un nuovo presidente per il Salone del mobile stesso, dopo le dimissioni di Claudio Luti. Tra i nomi in campo quello dello stesso Feltrin. Ma c’è anche l’idea che a gestire questo delicato passaggio, invece che un imprenditore, sia un manager del settore.