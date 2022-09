Ministero dell'Innovazione a Milano, Confindustria favorevole

Ministero a Milano, Confindustria favorevole

L'ipotesi di portare il Ministero dell'Innovazione a Milano "rappresenterebbe per la città e per tutta la Lombardia, con i suoi vivaci ecosistemi dell'innovazione e delle imprese, un importante segnale di fiducia e vicinanza in una fase in cui le sfide contemporanee impongono maggiori sinergie pubblico-private". Così il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, si inserisce nel dibattito sulla proposta di Matteo Salvini avversata da Fratelli d'Italia. "Avere in Lombardia il Ministero dell'Innovazione significherebbe riavvicinare i centri decisionali a dei territori, quelli lombardi, che rappresentano la punta di diamante italiana ed europea in termini di innovazione e produzione, con benefici in termini di competitività e sviluppo per l'intero sistema Italia"