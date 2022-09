Ministero dell'Innovazione a Milano, Fontana: "Coro unanime e convinto"

"Un coro unanime e soprattutto convinto della bontà della proposta di portare in Lombardia il ministero dell'Innovazione". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato l'esito dell'incontro svoltosi oggi a Palazzo Lombardia per avviare un percorso di analisi e condivisione sui temi legati all'insediamento a Milano del ministero dell'Innovazione con un'ampia e qualificata platea in rappresentanza delle Università, delle Associazioni e di una serie di imprese. All'appuntamento hanno preso parte anche gli assessori regionali allo Sviluppo economico, allo Sviluppo della Città metropolitana e all'Agricoltura.

Fontana: "Milano e la Lombardia al centro dell'innovazione italiana"

"Tutti i presenti – ha aggiunto il governatore - hanno evidenziato come indiscutibilmente Milano e la Lombardia siano il centro dell'innovazione italiana. La nostra regione è la cerniera tra l'Italia economica e l'Europa e Milano è la capitale della produzione, dell'innovazione, dell'imprenditoria e della voglia di fare, di fare bene e sempre meglio. La Lombardia, inoltre, è il punto di riferimento italiano dell'economia, della finanza, della ricerca, dell'innovazione e della comunicazione. Per tutti questi motivi la proposta di puntare sul Ministero dell'Innovazione a Milano non solo è ritenuta utile, ma necessaria".

In Lombardia si produce un quinto del Pil italiano

Durante l'incontro sono emersi una serie di dati molto significativi: in Lombardia si produce un quinto del Pil italiano (22%), un quarto delle esportazioni (26%) e quasi un terzo degli articoli scientifici maggiormente citati a livello globale (27%). In Lombardia viene registrato il 31% dei brevetti e hanno sede il 27% delle start up innovative italiane, il 70% delle quali proprio a Milano. Inoltre, nella regione hanno sede 13 istituzioni universitarie, 56 facoltà che si occupano di scienze della vita, ambito in cui la Lombardia produce 64miliardi di euro di fatturato, la metà delle imprese lombarde della manifattura e delle imprese farmaceutiche del Paese investe in ricerca e sviluppo.

Fontana: "Ministero dell'Innovazione, Mind sede ideale"

"Per questo - ha concluso il governatore - abbiamo già individuato il luogo naturale per ospitare una struttura del genere: Mind, lo spazio di Milano orientato in questa direzione dove infatti hanno già sede molte imprese innovative e di ricerca. Non a caso, domani mi recherò in quella sede per un confronto con i rappresentanti di quella realtà e per capire le reali disponibilità logistiche da mettere in campo. Il ministero a Milano avrebbe un significato davvero importante, una formula nuova per innovare l'intero sistema".

Bussolati (Pd): "Fontana e Salvini abbindolano i lombardi"

Commenta Pietro Bussolati, capodelegazione del Pd in commissione bilancio del Consiglio regionale: “Fontana a poche ore dal voto si accoda alla propaganda un po’ frusta di Salvini e della Lega e fa propria la proposta di portare a Milano il ministero per l’innovazione. Io credo che prima di fare richieste del genere Fontana dovrebbe dimostrarsi all’altezza e oggi non lo è, altrimenti la Lombardia sarebbe la prima in Italia per investimenti pubblici in ricerca e sviluppo e non la penultima. E non sono dati di una fonte ostile, ma di Polis, il centro di ricerche di Regione Lombardia, scritti nero su bianco nel rapporto Lombardia 2021. Se si sommano i tanti investimenti privati, la nostra regione arriva solo a metà classifica. Fontana e Salvini abbindolano i lombardi con una proposta dai dubbi effetti, ma che cosa aspettano a investire di più su ricerca, sviluppo e innovazione?”

Bussolati cita il Rapporto sulla Lombardia 2021 di Polis, che a pagina 172, 173 e 174, nel paragrafo sull’innovazione, riporta questi tre dati significativi: Lombardia penultima dietro la Val d’Aosta per investimenti pubblici in Ricerca e sviluppo; solo ottava considerando il complesso degli investimenti, pubblici e privati; settima per numero di ricercatori.