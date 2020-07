Ministro Azzolina in visita a Milano, la protesta davanti all'Istituto Massa

Il ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, sta visitando l'istituto Riccardo Massa, di Milano, uno di quelli che si sono attrezzati per essere pronti a partire a settembre in sicurezza. All'esterno del plesso, una piccola protesta organizzata da una quindicina di persone, del "Comitato Priorita' alla scuola", per esprimere preoccupazione per la ripartenza, in quanto non tutte le scuole sono riuscite ad adeguarsi per poter riprendere le lezioni dopo l'estate, rispettando le regole sanitarie, sul distanziamento. Su due striscioni si leggono le scritte "Futura umanita'" e "Piu' fondi per spazi, docenti e mobilita'. Cosa ci danno? Un miliardo in sedie per un futuro di plastica". I manifestazioni chiedono che il governo metta la scuola tra le sue priorita', che a settembre si parta con "scuole in presenza per tutti, in quanto non tutti i genitori hanno la possibilita' e gli strumenti culturali per lezioni a distanza". Nonche' l'assunzione dei precari. Il ministro ha incontrato la dirigente scolastica Milena Piscozzo e la direttrice generale ufficio scolastico regionale Augusta Celada. Al termine della visita dell'istituto Massa, Azzolina partecipera' al Tavolo regionale sulla ripresa di settembre.

Azzolina: riapertura scuole a settembre con più personale

Il ministero dell'Istruzione conta di riaprire le scuole materne a settembre. Lo ha precisato la ministra dell'Istruzione a margine di una visita a una scuola a Milano. "Daremo loro - ha detto Azzolina - più organico: ce la facciamo a riaprire a settembre, non servono solo gli allarmismi ma le proposte, lavorare a testa bassa con molta umiltà e portare risultati a casa. Anche le scuole dell'infanzia riapriranno a settembre e restituiremo quella socialità ai bambini". La scuola dell'infanzia "è un segmento della scuola per cui abbiamo la massima attenzione". I bambini, argomenta, "sono quelli che hanno sofferto di più durante il lockdown e non abbiamo parlato di distanziamento nella scuola d'infanzia nelle linee guida perché non può esserci". Per questo, arriverà più personale. Quanto alla discussa decisione di implementare l'utilizzo di universitari non ancora laureati per le supplenze nelle scuole, afferma "Penso che questo Paese debba assolutamente dare la possibilità ai giovani di lavorare. Se vanno all'estero ci lamentiamo, se restano a casa ci lamentiamo, e poi questi giovani lavoravano già". "La Lombardia - sottolinea Azzolina - è una delle regioni che hanno più supplenze per la scuola dell'infanzia e la primaria. Non è una novità. Lo abbiamo semplicemente messo all'interno di graduatorie e questo faciliterà le segreterie che non dovranno impazzire dietro le mad, daremo da lavorare a persone che hanno scelto di fare l'insegnante e un percorso, che era a numero chiuso. Persone preparate".