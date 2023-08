Minniti: “Un ringraziamento a Vanni per il suo lavoro al servizio di Milano”

“Auguri a Mario Vanni per il suo futuro e un grande ringraziamento per questi sette anni trascorsi al servizio di Milano” Cosi Santo Minniti, candidato alla segreteria del Partito Democratico di Milano Metropolitana e Presidente del Municipio 6, commenta l’annuncio odierno in cui Vanni ha comunicato che dal prossimo primo ottobre lascerà l’attuale ruolo di capo di gabinetto del Comune di Milano.

Minniti: "Milano, Vanni ha dimostrato grandi capacità"

“Vanni ha dimostrato in questi anni grandi capacità contribuendo in maniera decisiva al funzionamento della macchina comunale e agli straordinari risultati ottenuti nel 2016 e da ultimo nel 2021 con la rielezione al primo turno del sindaco Beppe Sala – commenta Minniti -. Ricordo con piacere anche il suo entusiasmo, la sua generosità e il suo impegno negli anni in cui è stato tesoriere del Partito Democratico di Milano Metropolitana, culminati con le primarie del 2016 quando abbiamo potuto collaborare in modo proficuo organizzando un grande momento di partecipazione che ha permesso a 60mila persone tra iscritti del Pd e simpatizzanti del centrosinistra di scegliere il candidato sindaco”.

Minniti: "Vanni coordinatore di 'Bella Ciao Milano' ha rappresentato una guida"

“Per la comunità del PD Milano Metropolitana e per il lavoro svolto come coordinatore di “Bella Ciao Milano” sui temi della Resistenza - conclude Minniti - Vanni ha rappresentato una guida che, grazie alla sua straordinaria competenza storica, ha saputo coinvolgere giovani e meno giovani a partecipare ad un appuntamento fondamentale come il percorso di celebrazioni del 75esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo”.