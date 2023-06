Minore detenuto a San Vittore. Gli avvocati: "Siamo molto preoccupati"

Da "dodici giorni un minorenne si trova detenuto" nel carcere di San Vittore, "pare per carenza di posti presso l'Istituto Penale per Minorenni Beccaria". Così in una nota l'Ordine degli avvocati di Milano torna su una vicenda di cui si è già parlato nei giorni scorsi, per esprimere preoccupazione e per chiedere che venga trovata una soluzione.

Beatrice Saldarini: "Resta lo sconcerto al cospetto di un caso che attesta la crisi perenne in cui versa il nostro sistema penitenziario"

"Siamo molto preoccupati - spiega l'avvocato Beatrice Saldarini, presidente della Commissione Carcere dell'Ordine degli avvocati di Milano - auspichiamo che venga presto trovata una soluzione. Ma resta lo sconcerto al cospetto di un caso che attesta la crisi perenne in cui versa il nostro sistema penitenziario, che in questo caso si abbatte su un ragazzo, in spregio dell'ordinamento interno e di direttive sovranazionali, che impongono la collocazione dei minori in istituti dedicati, ove il modello trattamentale è specifico e volto ad offrire le doverose opportunità di crescita e sviluppo".

Antonio La Lumia: "Sono stati svolti accertamenti per risalire all'età del giovane, all'esito dei quali è stata attestata la minore età"

L'Ordine degli avvocati di Milano, chiarisce il presidente dell'Ordine Antonino La Lumia, "con la sua commissione continuerà a vigilare affinché il carcere sia luogo della legalità, ove si rispettino i principi costituzionali e le disposizioni legislative che vi hanno dato attuazione". L'Ordine spiega ancora che "sono stati svolti accertamenti per risalire all'età del giovane, all'esito dei quali è stata attestata la minore età, con conseguente trasmissione del fascicolo al competente Tribunale per i minorenni, che solo dopo una settimana ha provveduto ad emettere nuovo provvedimento di custodia cautelare, dando disposizione affinché venisse individuato un istituto idoneo ad accogliere il ragazzo".