Mirabelli (PD) candidato nel collegio di Milano: "Impegno per la città"

“Ieri sera la Direzione Nazionale del PD ha votato le liste elettorali. Sono stato candidato al Senato nel Collegio plurinominale di Milano. È per me un riconoscimento importante e l’occasione per proseguire il mio lavoro di questi anni cercando di rappresentare al meglio la mia città e la sua area metropolitana. Sarà una campagna breve e anomala ma non vedo l’ora di cominciare a lavorare con i volontari e con tutte le persone con cui ho condiviso le battaglie sulla giustizia, l’ambiente, contro le mafie e per riformare il sistema carcerario".

Franco Mirabelli: "Valorizzare associazioni, comitati e interessi con cui abbiamo collaborato ascoltandoli e raccontando le cose fatte"

Dovremo valorizzare le associazioni, i comitati e gli interessi con cui abbiamo collaborato ascoltandoli e raccontando le cose fatte. Il PD è l’unica scelta che ha una idea di Paese e che può vincere. Se sapremo raccontare le nostre proposte sul lavoro, la transizione ecologica e i diritti potremo offrire al nostro Paese un futuro che non sia rivolto all’indietro. Mi impegno per questo e spero di farlo insieme al mio partito e a tante volontarie e volontari con fiducia ed entusiasmo”. Lo scrive su Facebook il senatore milanese Franco Mirabelli, attuale Vicepresidente del Gruppo PD al Senato.

Mirabelli è stato capogruppo del Pd in Commissione Parlamentare Antimafia

Mirabelli nel corso di questa Legislatura appena conclusa è stato anche capogruppo del PD in Commissione Parlamentare Antimafia, capogruppo PD nella Commissione Giustizia del Senato e Segretario della Commissione Ambiente del Senato, da sempre attento alle problematiche del territorio milanese e lombardo, oltre che dei temi oggetto delle Commissioni parlamentari di cui si è occupato.