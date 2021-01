Miracolo a Milano: una lampada per combattere il Covid

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Se non fossimo in piena pandemia la chiameremmo la lampada magica. E in effetti la tecnologia uvOxy®️, applicata ai prodotti Beghelli, ed in particolare alla linea SanificaAria, qualcosa di magico ce l’ha, perché riesce a sanificare gli ambienti anche ove siano presenti batteri e virus della famiglia dei Coronavirus. La Ermes Trading, dall’inizio della pandemia è impegnata nella distribuzione di dispositivi di protezione anti Covid. L’ultimo prodotto innovativo, per il quale è rivenditore ufficiale Beghelli, consiste in un dispositivo contenente al proprio interno una lampada a raggi UV-C inserita in una camera di flusso chiusa e protetta: tecnologia già utilizzata sul mercato per altre finalità e nota per le sue proprietà legate alla sanificazione di ambienti operatori e strumenti chirurgici. Il dispositivo è pensato per l’utilizzo in casa, ufficio, negozi, sale meeting, ristoranti ecc. anche in presenza di persone. Il prodotto è’ stato testato e validato in termini di efficacia e riduzione del rischio dal Dipartimento di microbiologia dell’Università di Padova e dall’Università di Reggio e Modena, oltreché da IMQ per quanto riguarda la sicurezza. Uno strumento utilissimo in questa fase delicata, ma lo sarà anche dopo, quando tutto sarà solo un ricordo. http://www.ermestrading.net/dpi.php