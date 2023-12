"Missione Lombardia", il sistema abitativo cambia passo

"Il sistema abitativo cambia passo". Se ne parla questa mattina presso il Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli (Via Fabio Filzi 22, Milano). I lavori sono stati aperti da Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia. A seguire i saluti istituzionali di Federico Romani, Presidente del Consiglio regionale, Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, Daniela Santanchè, Ministro del Turismo e Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica. Tra gli interventi anche quello del professor Paolo Merla, della Fondazione Dall’Ovo che si occuperà del "Cambio di passo" nella gestione dei servizi abitativi (Guarda e scarica il programma completo della giornata).